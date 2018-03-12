Rodrigo Maia usou avião da FAB para vir ao Estado durante recesso parlamentar

Pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), têm usado aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar pelo país e participar de compromissos muitas vezes estranhos aos cargos que ocupam.

Maia, inclusive, esteve no Espírito Santo, no início de janeiro deste ano, onde se reuniu com o governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB). A viagem aconteceu durante o recesso parlamentar e é uma das 63 que ele fez, desde dezembro, usando aeronaves da FAB. O levantamento foi publicado nesta segunda-feira (13) pelo jornal "O Estado de S. Paulo".

O presidente da Câmera, Rodrigo Maia: viagens pelo país em avião da FAB Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em comum, Maia e Meirelles patinam nas pesquisas de intenção de voto  aparecem com 1% na maioria dos cenários  e são desconhecidos por boa parte do eleitorado.

O uso de aviões da FAB é permitido para ministros do governo e para os presidentes da Câmara, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). As aeronaves podem ser solicitadas por motivos de segurança, emergência médica e viagens a serviço. A FAB afirma que não é sua atribuição apurar se os motivos das solicitações de apoio são efetivamente cumpridos.

A assessoria da presidência da Câmara afirmou que Maia segue estritamente as normas ao usar as aeronaves da FAB. O Ministério da Fazenda informou que as viagens de Meirelles atendem a convites para eventos empresariais.

Maia, que lançou na semana passada sua pré-candidatura, voou 63 vezes com aeronaves da FAB desde dezembro  33 delas para o Rio, seu domicílio eleitoral. No dia 28 dezembro, quando já tentava viabilizar seu nome na corrida pelo Planalto, Maia foi a Salvador participar da inauguração de uma creche ao lado do prefeito ACM Neto, que assumiu a presidência do DEM.

VOO A VITÓRIA

Também durante o recesso parlamentar, no início de janeiro, o presidente da Câmara veio a Vitória para a assinatura de convênios e repasses ao Espírito Santo. Foi recebido como líder nacional pelo governador Paulo Hartung (PMDB) no dia 10 daquele mês. Além de Maia, estiveram presentes o ministro da Educação, Mendonça Filho, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, ambos também do Democratas.

Oficialmente, o evento era para assinatura de liberação de verbas para aportes nas áreas de educação e saneamento. A plateia, formada por 68 prefeitos, diversos deputados e lideranças de modo geral dava, no entanto, o verdadeiro tom do dia: político do início ao fim.

Evento no Palácio: Rodrigo Maia e Paulo Hartung, seguidos por Mendonça Filho (atrás, ao centro), descem escadaria do Palácio Anchieta após liberação de verbas para a educação Crédito: André Nery/MEC

Estou trabalhando o futuro do Brasil como presidente da Câmara. Minha agenda é essa, respondeu Maia ao jornal A GAZETA ao ser questionado sobre se iria mesmo se lançar na corrida ao Planalto - o que acabou se confirmando dois meses depois.

Mendonça Filho, Maia, ACM e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Rodney Miranda (DEM)  que também participou de uma reunião reservada com presidente da Câmara e o governador do ES  garantiram que a pauta passou longe de filiações partidárias e centrou-se somente na agenda para o país e no futuro.

O DEM é um dos partidos para os quais Hartung poderia migrar, e o convite para a visita dos integrantes do DEM partiu do próprio Hartung.

Já em 6 de fevereiro, Maia esteve em São Paulo para uma conversa com o prefeito João Doria (PSDB). Um dos temas na pauta foi justamente o cenário eleitoral.

AGENDA DIVIDIDA

Meirelles também passou a dividir a agenda de ministro com a de pré-candidato em busca de popularidade. Desde dezembro, voou 42 vezes com a FAB. É da natureza do cargo de ministro da Fazenda participar de encontros com investidores e com representantes do mercado financeiro, mas, em oito ocasiões, a viagem saiu do eixo Rio-São Paulo, cidades que costumam concentrar esses eventos. Nesta segunda-feira (12) ele participa de um seminário sobre agricultura em Cuiabá (MT).

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante entrevista coletiva de imprensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Apesar de ainda não ter oficializado a sua entrada na disputa presidencial  o prazo final para se desincompatibilizar do cargo é 7 de abril , o ministro expandiu suas rotas e passou a realizar palestras nas principais capitais do Norte e do Nordeste sob a justificativa de levar a mensagem da economia para todas as regiões, como ele próprio costuma dizer.

A tentativa de aproximação com o eleitorado evangélico também é evidente. Em Belém (PA), Natal (RN) e Fortaleza (CE), o ministro participou de cultos da Assembleia de Deus.

Mesmo viagens para São Paulo adquiriram tons menos ministeriais. No dia 3 deste mês, por exemplo, Meirelles foi à capital paulista para participar da formatura de uma turma de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Outra estratégia que tem sido adotada pelo ministro da Fazenda é dar entrevistas a rádios do interior. Desde dezembro, foram 24 entrevistas a emissoras de 11 Estados.

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