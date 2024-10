Rodrigo Borges é eleito prefeito de Guarapari

Vereador em primeiro mandato integra família tradicional na política da Cidade Saúde

Com 41,24% dos votos, Rodrigo Borges (Republicanos) foi eleito prefeito de Guarapari, neste domingo (6), com 28.895 votos após 100% das urnas apuradas. Ele derrotou seu principal oponente, Zé Preto (Progressistas), que recebeu 38,63% dos votos, um total de 27.061 votos.

A eleição no município teve 2,8% de votos brancos e 3,28% nulos. Com pouco mais de 100 mil eleitores, a Cidade Saúde não tem segundo turno, reservado aos municípios com mais de 200 mil aptos a votar.