União Brasil e Republicanos lançam candidatos à Prefeitura de Guarapari

O União Brasil oficializou a candidatura de Emanuel Vieira à Prefeitura de Guarapari,
em convenção realizada sábado (27). A coligação também contará com a federação formada por PSDB e Cidadania, e Tamili Mardegan (PSDB) foi confirmada como vice da chapa.
Indicado pelo atual prefeito Edson Magalhães (PSDB) para disputar o cargo, Emanuel Vieira é ex-secretário de Obras da cidade e vai concorrer pela primeira vez a um cargo eletivo. Engenheiro Civil por formação, é servidor municipal desde 2009 e já atuou como professor nas redes estadual e privada.
Já neste domingo (28), o Republicanos também confirmou a candidatura de Rodrigo Borges à Prefeitura de Guarapari. A chapa será puro-sangue, com a presidente da Apae de Guarapari, Tatiana Perim, como vice.
Advogado, Rodrigo Lemos Borges está no primeiro mandato de vereador de Guarapari. Foi eleito em 2020, após tentar duas vezes obter vaga na Câmara Municipal. Integra a família Borges, tradicional na política capixaba e de Guarapari. É filho do ex-vereador de Vitória Huguinho Borges, e sobrinho e neto dos ex-prefeitos da cidade, Paulo Borges e Hugo Borges, respectivamente.