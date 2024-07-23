Ted Conti desiste de pré-candidatura à Prefeitura de Guarapari

Ted Conti assumiu mandato na Câmara dos Deputados em 2019, como suplente do deputado Paulo Foletto (PSB) Crédito: Agência Câmara

O ex-deputado federal Ted Conti (PSB) anunciou nesta terça-feira (23) a desistência de sua pré-candidatura à Prefeitura de Guarapari . Seu partido apoiará a chapa encabeçada pelo deputado estadual Ademir José Gomes Pereira, o Zé Preto (PP).

Também integrarão a coligação os partidos PSD, PRD, DC e Podemos, que também lançou a pré-candidatura de Gedson Merizio à prefeitura. O nome do vice será anunciado na convenção partidária, marcada para a próxima segunda-feira (29).

Jornalista e ex-subsecretário de Assistência Social do Estado, Ted Conti disputou sua primeira eleição em 2018 e assumiu mandato na Câmara dos Deputados em 2019, como suplente do deputado Paulo Foletto (PSB). Deixou o cargo em março de 2022, com o retorno do titular. Tentou vaga na Câmara em 2022, mas não se elegeu.