PRTB entra na disputa pela Prefeitura de Guarapari

Pereira, de 39 anos, desenvolvedor web, apresentador, locutor e empreendedor, além de presidir nacionalmente o Fampec (Fórum de Ativistas, Movimentos, Parlamentares e Empreendedores Conservadores). Ele também se apresenta como cristão católico e conservador.

Em seu histórico como ativista político, o pré-candidato destacou esforços pela retomada das atividades da Samarco e pela abertura do comércio em Guarapari durante a pandemia da Covid-19.