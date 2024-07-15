PRTB entra na disputa pela Prefeitura de Guarapari

O secretário-geral do PRTB no Espírito Santo, Artur Pereira, foi apresentado como pré-candidato da legenda para disputar a Prefeitura de Guarapari. Por enquanto, a expectativa é pela formação de uma chapa puro-sangue, mas o vice só será anunciado na convenção, que ainda não foi marcada.
Pereira, de 39 anos, desenvolvedor web, apresentador, locutor e empreendedor, além de presidir nacionalmente o Fampec (Fórum de Ativistas, Movimentos, Parlamentares e Empreendedores Conservadores). Ele também se apresenta como cristão católico e conservador.
Em seu histórico como ativista político, o pré-candidato destacou esforços pela retomada das atividades da Samarco e pela abertura do comércio em Guarapari durante a pandemia da Covid-19.