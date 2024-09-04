Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Guarapari

Sete candidatos se registraram junto à Justiça Eleitoral para concorrer a prefeito de Guarapari. O atual chefe do Executivo, Edson Magalhães (PSDB), indicou para tentar a sua sucessão o ex-secretário municipal de Obras Emanuel Vieira (União Brasil), que disputa um cargo eletivo pela primeira vez.
Dois deputados estaduais em atividade também buscam o cargo. Delegado Danilo Bahiense (PL), que cumpre seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, tenta o comando do Executivo da cidade em uma chapa puro-sangue — quando, nas eleições municipais, os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido. Zé Preto (PP), em primeiro mandato, reuniu em torno de sua candidatura uma extensa coligação com nove siglas.
Outro postulante que cumpre mandato eletivo é Rodrigo Borges (Republicanos), que está no primeiro mandato de vereador em Guarapari. Representando a esquerda, concorrem o policial civil Amaral (Psol) e o servidor aposentado Oylas Pereira (PT). Mais à direita, o radialista Artur Pereira (PRTB) também está na disputa.