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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Guarapari

Cidade da Região Metropolitana de Vitória tem sete postulantes ao cargo
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

04 set 2024 às 09:00

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 09:00

Sete candidatos se registraram junto à Justiça Eleitoral para concorrer a prefeito de Guarapari. O atual chefe do Executivo, Edson Magalhães (PSDB), indicou para tentar a sua sucessão o ex-secretário municipal de Obras Emanuel Vieira (União Brasil), que disputa um cargo eletivo pela primeira vez.
Dois deputados estaduais em atividade também buscam o cargo. Delegado Danilo Bahiense (PL), que cumpre seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, tenta o comando do Executivo da cidade em uma chapa puro-sangue — quando, nas eleições municipais, os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido. Zé Preto (PP), em primeiro mandato, reuniu em torno de sua candidatura uma extensa coligação com nove siglas.
Outro postulante que cumpre mandato eletivo é Rodrigo Borges (Republicanos), que está no primeiro mandato de vereador em Guarapari. Representando a esquerda, concorrem o policial civil Amaral (Psol) e o servidor aposentado Oylas Pereira (PT). Mais à direita, o radialista Artur Pereira (PRTB) também está na disputa.
Cópia de SITE PERFIL 7 Assembleia Legislativa de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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