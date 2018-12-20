Renovação do plenário faz novatos exigirem vaga na Mesa Diretora

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Tati Beling/Ales

Em um almoço no início da tarde desta quinta-feira (20), os deputados estaduais eleitos pela primeira vez reforçaram o interesse em alguma das vagas da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020.

A próxima legislatura terá 15 reeleitos. A outra metade é composta por eleitos que não são deputados estaduais atualmente. Estes estão sendo chamados de "novatos", apesar de entre eles haver políticos experientes, como Vandinho Leite (PSDB). O tucano já foi vereador, secretário de estadual e deputado estadual.

14 participaram deste que foi o quarto almoço do grupo - Iriny Lopes (PT) não foi convidada. Foi o maior quórum até então. As novidades ficaram por conta das presenças de Torino Marques e Capitão Assumção, ambos do PSL, que até então não haviam participado. Dos 15 "novatos",- Iriny Lopes (PT) não foi convidada. Foi o maior quórum até então. As novidades ficaram por conta das presenças de Torino Marques e Capitão Assumção, ambos do PSL, que até então não haviam participado.

FOTOGRAFIA

Como a renovação do plenário nas urnas foi de 50%, o grupo pretende que essa nova "fotografia" do Legislativo seja representada na Mesa Diretora. Por isso, pretendem ocupar primeira e segunda secretarias, caso o próximo presidente seja algum dos deputados reeleitos. Caso o presidente venha do grupo dos 15 novos, eles poderiam abrir mão das secretarias.

"O almoço foi muito produtivo e mostrou a lealdade do grupo, focado em fazer uma nova foto da Assembleia, que o apelo das urnas seja demonstrado na nova composição da Mesa", comentou Alexandre Xambinho (Rede).

"Foi o quarto encontro, para aproximar os deputados que estão chegando agora. Não falamos de nomes para os espaços", afirmou Marcos Garcia (PV), outro presente.

"Estamos trocando ideia. Não estamos indicando nome de ninguém. O que tem que ficar claro é que a população quis mudança, deu um recado. Então, o que se quer é tratamento igualitário", destacou Danilo Bahiense (PSL).

PSL

Apesar da presença de Torino e Assumção, os demais novatos consideram que o grupo ainda tem 12 membros consolidados. O deputado federal Carlos Manato, líder do PSL no Estado, orientou a bancada do seu partido a comparecer ao almoço. Não significa que eles aderiram ao grupo.

Manato recomendou que a bancada do PSL converse com todos os atores que debatem a próxima Mesa Diretora. O atual presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), é um dos que se movimentam. Ele pretende a reeleição.

"O compromisso (do PSL) é votar em bloco. O partido tem quatro deputados no grupo de 14, então você tem que pegar lugar na frente do ônibus. Não temos compromisso com o Erick. O compromisso é conversar. Ele é uma pessoa em que todos confiam, mas temos que dialogar", frisou Manato.

PRESENÇAS