Home
>
Política
>
Reformulação da Lei Rouanet: veja o que muda

Reformulação da Lei Rouanet: veja o que muda

Ministério da Cidadania anunciou a reformulação nesta segunda-feira (22); entre as mudanças está a redução do valor máximo por projeto: de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão