Reajustes: folha de pagamento mais pesada no TJES em janeiro

Enquanto o subsídio de um ministro do Supremo vai a R$ 39.293,32, o de um desembargador do TJ passará de R$ 30,4 mil para R$ 35,4 mil. E o de um juiz estadual, de R$ 28,9 mil para R$ 33,6 mil. O reajuste é aplicável a partir de janeiro. A lei entrou em vigor, mas nós só efetuaremos o pagamento a partir do mês de janeiro porque os vencimentos dos desembargadores obedecem à Constituição, que estipula os 90% do salário dos ministros. Se os ministros só vão receber a partir de janeiro, os tribunais não podem fazer esse pagamento antecipadamente. Então a partir de janeiro nós vamos fazer, afirmou o presidente do TJES,à reportagem de A GAZETA.