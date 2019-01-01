Ratinho Júnior promete cortar mordomias e chora ao falar do pai

Ratinho Júnior, governador eleito no Paraná Crédito: Reprodução/Facebook

Ratinho Júnior (PSD) tomou posse nesta terça-feira (1º) como governador do estado do Paraná. Em seu primeiro discurso no cargo, prometeu "acabar com os privilégios e excessos da máquina pública".

"Não terei medo, repito, não terei medo e não vou ceder um milímetro para acabar com os privilégios", declarou.

O pessedista disse que irá praticar "o estado necessário, aquele que se pauta pela eficiência". Prometeu investir em infraestrutura e agronegócio, e fazer do Paraná "o celeiro do mundo" e "o hub logístico da América Latina".

Filho do apresentador de TV Carlos Massa, o Ratinho, o governador se emocionou ao falar do pai, que estava na primeira fila da plateia. "[Agradeço] meu pai, Carlos Massa, de quem eu herdei com muito orgulho o nome Ratinho Júnior", declarou, com a voz embargada.