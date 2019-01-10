Home
Raquel se manifesta por manutenção de ex-Engevix na cadeia

Gerson Almada está preso desde março de 2018, para execução da pena na Operação Lava Jato; o empresário recorreu ao STF para ser posto em liberdade