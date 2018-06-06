PT lança site para arrecadar recursos à pré-candidatura de Lula

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Com o slogan faça sua doação e "ajude o Brasil a ser feliz de novo", o PT lançou nesta quarta-feira (6) o ambiente digital para que simpatizantes do partido e eleitores doem dinheiro para a pré-candidatura à Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por condenação em segunda instância e que poderá ter sua candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. Até as 13h, 155 pessoas já tinham feito a colaboração, totalizando R$ 14 mil.

No site da 'vaquinha virtual' quem quiser colaborar pode optar por valores que variam de R$ 10 a R$ 1.064. Quem pretende doar mais precisa voltar à página na internet após o prazo de 24 horas. Ainda são cobradas taxas de 8% do valor doado para quem o fizer por meio de cartões de crédito e débito. Para quem pagar via boleto terá que desembolsar R$ 5,89 + 4% do valor doado. O financiamento coletivo foi aprovada na reforma política de 2017.

O processo, que lembra o de uma vaquinha, funcionará em duas etapas: deste primeiro momento até o dia 15 de agosto (prazo para o registro das candidaturas), estarão disponíveis as campanhas de doações para pré-candidaturas. Somente após esse prazo, a arrecadação passará a ser feita para as candidaturas já oficializadas.