PT diz esperar que prisão de Temer não seja por 'delações sem provas'

"O Partido dos Trabalhadores espera que as prisões de Michel Temer e de Moreira Franco, entre outros, tenham sido decretadas com base em fatos consistentes"