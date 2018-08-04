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Eleições 2018

PT deve lançar Lula como cabeça de chapa, mas Haddad é o plano B

PT deve lançar Lula como cabeça de chapa, mas Haddad é o plano B
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 13:08

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 13:08

Lula se emociona durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na manhã deste sábado Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE
Neste sábado (4), em São Paulo, o PT faz sua convenção nacional quando deve ser anunciado o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o candidato ao Palácio do Planalto. Porém, a legenda trabalha com alternativas, caso o ex-presidente, que está preso em Curitiba, desde 7 de abril, seja impedido de concorrer às eleições.
O partido fará o registro da candidatura de Lula como cabeça de chapa. A opção, caso o ex-presidente não tenha condições de disputar o pleito, é ser substituído pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad - coordenador do programa de governo.
Como vice na chapa do PT, o nome cotado é o da deputada estadual Manuela DÁvila (PCdoB-RS). Ela foi indicada em convenção nacional do PCdoB como candidata à Presidência da República, mas a legenda delegou à direção nacional o poder de rever a decisão.
O comado do PT aguarda a análise do registro da candidatura de Lula. Caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se Lula poderá ser solto e estará apto a candidatar-se. O julgamento é esperado para os próximos dias. Lula foi condenado a 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.
O PT divulgou nesta sexta-feira (3) os pilares do programa para o Próximo Governo Lula (2019-2022) que reúne cinco eixos. São eles: soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil; promover um novo período histórico de afirmação de direitos, novo pacto federativo para promoção dos direitos sociais, promover um novo modelo de desenvolvimento e transição ecológica para a nova sociedade do século XXI.

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