PSOL desmente candidatura de Anielle Franco, irmã de Marielle

A vereadora Marielle Franco foi executada junto com seu motorista na última quarta-feira (14) Crédito: Reprodução/Instagram

A presidente estadual do PSOL, Carol Castro, não gostou nada de ver na imprensa uma notícia divulgando que o partido pensava em lançar a candidatura de Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada na última quarta-feira (14).

"Ainda estamos tentando digerir esse momento. Por enquanto, todos os nossos esforços estão voltados para acolher a família da Marielle e exigir Justiça", disse ela.

Segundo a dirigente, o calendário de debates está suspenso, mas a legenda deve se reunir ainda nesta semana para pensar sobre os próximos passos.