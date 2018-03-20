Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleição

PSOL desmente candidatura de Anielle Franco, irmã de Marielle

O calendário de debates está suspenso, mas a legenda deve se reunir ainda nesta semana para pensar sobre os próximos passos

Publicado em 19 de Março de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 23:04
A vereadora Marielle Franco foi executada junto com seu motorista na última quarta-feira (14) Crédito: Reprodução/Instagram
A presidente estadual do PSOL, Carol Castro, não gostou nada de ver na imprensa uma notícia divulgando que o partido pensava em lançar a candidatura de Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada na última quarta-feira (14).
"Ainda estamos tentando digerir esse momento. Por enquanto, todos os nossos esforços estão voltados para acolher a família da Marielle e exigir Justiça", disse ela.
> Desembargadora que fez comentário sobre Marielle admite erro
Segundo a dirigente, o calendário de debates está suspenso, mas a legenda deve se reunir ainda nesta semana para pensar sobre os próximos passos.
"Qualquer movimento neste sentido (de conversar sobre a candidatura) não seria apenas insensível  seria absolutamente incondizente com o tipo de construção na qual este partido acredita", diz um trecho da nota, divulgada pelo perfil do vereador Renato Cinco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados