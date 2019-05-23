Home
PSL desautoriza ministro e expõe racha na articulação política do governo

A bancada do PSL na Câmara usou a tensa sessão desta quarta-feira (22) para desautorizar a atuação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM)