Projeto restringe uso da palavra bíblia em publicações impressas ou eletrônicas

Proposta em análise na Câmara dos Deputados prevê pena de até 5 anos de reclusão para quem usar a palavra bíblia fora do contexto das religiões cristãs