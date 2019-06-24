Home
>
Política
>
Projeto quer liberar transporte de animais nos ônibus do Transcol

Projeto quer liberar transporte de animais nos ônibus do Transcol

De acordo com o PL, o animal não poderá ser conduzido em dias úteis e em horário de pico - na parte da manhã, das 7h às 10h, e no período da tarde, das 17h às 20 horas