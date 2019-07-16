Projeto prevê 13º de auxílio-alimentação para servidor do MPES

O impacto seria de R$ 805.561,95 , o que representa 0,89% do orçamento de custeio do MPES em 2019.

O texto, ao mesmo tempo, no entanto, elimina o reajuste trimestral automático ao benefício, hoje previsto em lei estadual, que seria revogada.

Pelo projeto, o valor do auxílio seria definido por meio de resolução do colégio de procuradores. E não seria efetivado nas seguintes situações: licença sem vencimento; afastamento em inquérito administrativo, ação civil ou penal; suspensão disciplinar; detenção ou reclusão; cessão para outro órgão sem ônus para o Ministério Público e falta injustificada ao serviço.