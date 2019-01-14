Home
Procuradoria diz que Luiz Durão premeditou estupro de adolescente

Deputado estadual foi preso ao deixar motel com garota de 17 anos; Procuradoria considera que ele agiu para destruir "psicologicamente a resistência da vítima"