Home
>
Política
>
Procuradoria da Câmara pede prisão de vereador de Itapemirim

Procuradoria da Câmara pede prisão de vereador de Itapemirim

O alvo central da notícia-crime é o vereador João Bechara Netto (PV), acusado de ameaçar e de desacatar o presidente da Casa e outros servidores.