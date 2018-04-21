Procuradores do ES criticam lei de regime de dedicação exclusiva

Fachada da PGE: salário de procurador chega a R$ 22 mil no órgão estadual Crédito: Marcos Fernandez - 05/03/2015

Os procuradores do Estado do Espírito Santo divulgaram nota, nesta sexta-feira (20), criticando a nova legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, há duas semanas, que criou o regime de dedicação exclusiva na Procuradoria-Geral do Estado, com a contrapartida do recebimento de um adicional de 30% aos salários. Um outro projeto, que virou lei, criou a mesma possibilidade também para os procuradores da Assembleia e ambos ainda precisam ser regulamentados.

como já registrou o Gazeta Online. Para atuar em regime de dedicação exclusiva e receber o adicional, os procuradores terão que abrir mão da atuação como advogados em escritórios particulares - atividade permitida a eles - e elevar a carga horária semanal de 30 para 40 horas. A norma foi aprovada no último dia 5 no Legislativo, já foi sancionada pelo governador Paulo Hartung (PMDB) e recebeu a manifestação negativa dos procuradores,. Para atuar em regime de dedicação exclusiva e receber o adicional, os procuradores terão que abrir mão da atuação como advogados em escritórios particulares - atividade permitida a eles - e elevar a carga horária semanal de 30 para 40 horas.

A Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) e a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) afirmaram um inconformismo com o método adotado na elaboração do projeto de lei, aprovado em tempo recorde de 24 horas, sem permitir qualquer debate com a carreira. O debate seria necessário, segundo as entidades, já que "promove sérias alterações na estrutura e no funcionamento da instituição, além de interferir diretamente em prerrogativas relativas ao cargo de procurador".

As associações apontam ainda que a nova lei reduz o valor da hora trabalhada e mantém uma defasagem em relação aos procuradores aposentados, destacando o fato de que o procurador do Espírito Santo "possui a segunda pior remuneração do Brasil em comparação às demais procuradorias estaduais".