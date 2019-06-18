Home
Procurador experiente na área criminal encabeça lista tríplice para PGR

Os procuradores Mario Bonsaglia, Luiza Frischeisen e Blal Dalloul foram, nessa ordem, os mais votados pelos membros do Ministério Público Federal, nesta terça-feira (18)