Procurador do ES é o mais votado para vaga de desembargador no TRF-2

Além de Júlio César, que reside em Vitória, ainda integram a relação de nomes os procuradores Stanley Valeriano da Silva (17 votos) e

Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira (16 votos). A lista tríplice foi encaminhada para apreciação do presidente da República,

(PT), que decidirá quem ocupará a vaga aberta, em fevereiro deste ano, com a aposentadoria da desembargadora federal Vera Lúcia Lima.