Morador do Espírito Santo há mais de 20 anos, o procurador da República Júlio César de Castilhos Oliveira Costa foi o nome mais votado na lista tríplice formada visando ao preenchimento de uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que, além do Estado capixaba, tem sob sua jurisdição também o Rio de Janeiro. Ele recebeu 28 votos, na eleição realizada pelo plenário do TRF-2 no último dia 8.
Além de Júlio César, que reside em Vitória, ainda integram a relação de nomes os procuradores Stanley Valeriano da Silva (17 votos) e Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira (16 votos). A lista tríplice foi encaminhada para apreciação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que decidirá quem ocupará a vaga aberta, em fevereiro deste ano, com a aposentadoria da desembargadora federal Vera Lúcia Lima.
A vaga disputada na Corte é destinada a membros do Ministério Público Federal (MPF), conforme determina o quinto constitucional – que obriga os tribunais a reservarem um quinto de suas vagas para membros do Ministério Público e da advocacia.
Procurador do ES é o mais votado para vaga de desembargador no TRF-2
Assim como na lista tríplice do TRF-2, Júlio César foi o mais votado da lista sêxtupla formada pelo MPF em 9 de abril deste ano, registrando 603 votos na eleição interna do órgão ministerial.
Trajetória
Nascido no Rio de Janeiro, Julio de Castilho está radicado no Estado desde 2005 e atualmente mora em Vitória. Recebeu o título de “Cidadão Espírito-santense” pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 2023. Tem mestrado em Direito Processual Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Em 2021, Júlio César de Oliveira assumiu o comando do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo, ocasião em que foi nomeado procurador Regional Eleitoral no Estado.