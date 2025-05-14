Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça federal

Procurador do ES é o mais votado para vaga de desembargador no TRF-2

Lista tríplice foi encaminhada para apreciação do presidente Lula, que decidirá quem ocupará a vaga aberta no Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

14 mai 2025 às 16:11

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 16:11

Ministério Público Eleitoral
Júlio de Castilhos encabeça lista de nomes que tentam vaga de desembargador no TRF-2 Crédito: Divulgação | Ministério Público Eleitoral
Morador do Espírito Santo há mais de 20 anos, o procurador da República Júlio César de Castilhos Oliveira Costa foi o nome mais votado na lista tríplice formada visando ao preenchimento de uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que, além do Estado capixaba, tem sob sua jurisdição também o Rio de Janeiro. Ele recebeu 28 votos, na eleição realizada pelo plenário do TRF-2 no último dia 8.
Além de Júlio César, que reside em Vitória, ainda integram a relação de nomes os procuradores Stanley Valeriano da Silva (17 votos) e Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira (16 votos). A lista tríplice foi encaminhada para apreciação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que decidirá quem ocupará a vaga aberta, em fevereiro deste ano, com a aposentadoria da desembargadora federal Vera Lúcia Lima.
A vaga disputada na Corte é destinada a membros do Ministério Público Federal (MPF), conforme determina o quinto constitucional – que obriga os tribunais a reservarem um quinto de suas vagas para membros do Ministério Público e da advocacia.
Procurador do ES é o mais votado para vaga de desembargador no TRF-2
Assim como na lista tríplice do TRF-2, Júlio César foi o mais votado da lista sêxtupla formada pelo MPF em 9 de abril deste ano, registrando 603 votos na eleição interna do órgão ministerial. 

Trajetória

Nascido no Rio de Janeiro, Julio de Castilho está radicado no Estado desde 2005 e atualmente mora em Vitória. Recebeu o título de “Cidadão Espírito-santense” pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 2023. Tem mestrado em Direito Processual Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Em 2021, Júlio César de Oliveira assumiu o comando do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo, ocasião em que foi nomeado procurador Regional Eleitoral no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Lula MPF Política Procurador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados