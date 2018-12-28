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Luto na política

Presidente do STJ veio ao ES para se despedir de Camata

João Otávio de Noronha elogiou o ex-governador, destacando sua capacidade de aproximação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 02:28

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 02:28

João Otávio de Noronha, presidente do STJ, esteve no enterro de Gerson Camata Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, veio ao Espírito Santo especialmente para se despedir de Gerson Camata, de quem era amigo. No cemitério Jardim da Paz, na Serra, o ministro contou à reportagem do Gazeta Online que já morou no Espírito Santo e que as filhas dos dois estudaram juntas, já em Brasília, e tornaram-se amigas, amizade que se estendeu entre os pais.
"Está aqui o presidente do STJ e o amigo", afirmou Noronha. "Estou aqui como representante do Judiciário também porque ele era muito querido pelo Judiciário, no Espírito Santo e em Brasília", pontuou.
O ministro acrescentou: "Camata era um homem com capacidade de aproximação, que agregava sempre. Assim como a família perde, a comunidade capixaba também perde um grande homem realizador. Mais do que um realizador, era um apaziguador. Foi muito triste como se deu o falecimento".
A filha do ex-governador é Enza Rafaela. Ela e a filha de Noronha, de acordo com o ministro, são amigas desde a infância. As famílias do agora presidente do STJ e a de Camata se conheceram ainda na década de 1990.

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