Home
>
Política
>
Presidente do Senado sai em defesa de Bebianno

Presidente do Senado sai em defesa de Bebianno

Gustavo Bebianno pode ser um dos alvos de um inquérito para apurar suspeitas de desvios de recursos do Fundo Partidário destinados ao PSL por meio de supostas candidaturas laranjas nas eleições de 2018