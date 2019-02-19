Home
>
Política
>
Presidente do PSL, Luciano Bivar vota contra o governo na Câmara

Presidente do PSL, Luciano Bivar vota contra o governo na Câmara

O parlamentar votou pela aprovação da urgência do projeto que derruba o decreto de alteração da Lei de Acesso à Informação, publicado em janeiro pela gestão de Jair Bolsonaro