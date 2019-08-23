Presidente da Câmara assume prefeitura de Castelo

Presidente da Câmara de Castelo, Domingos Fracaroli, toma posse da prefeitura Crédito: Divulgação

[ERRAMOS: Na primeira versão desta reportagem, havia a informação de que os então prefeito e vice de Castelo, eleitos em 2016, foram cassados por improbidade administrativa. O ex-vice-prefeito Pedro Nunes de Almeida, no entanto, não foi condenado por improbidade administrativa. Ele ficou sem o cargo porque toda a chapa foi cassada. O texto abaixo está corrigido.]

Castelo, Domingos Fracaroli (PSDB), tomou posse como prefeito na tarde desta sexta-feira (23) em sessão extraordinária. O prefeito interino pretende dar continuidade aos projetos de Luiz Carlos Piassi (MDB) e do vice, Pedro Nunes de Almeida (PSDB), que tiveram os diplomas cassados. O presidente da Câmara de(PSDB), tomou posse como prefeito na tarde desta sexta-feira (23) em sessão extraordinária. O prefeito interino pretende dar continuidade aos projetos de

passar por nova eleição, para a qual ainda não há data certa, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem duas possibilidades pré-definidas: 03 de novembro e 1º de dezembro. A cidade ainda deve, para a qual ainda não há data certa, mas otem duas possibilidades pré-definidas: 03 de novembro e 1º de dezembro.

Fracaroli recebeu a notificação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para assumir o Executivo da cidade nesta quinta (22), quando o TSE publicou o acórdão da decisão que negou recursos do prefeito e do vice-prefeito de Castelo e manteve a cassação dos diplomas de ambos.

A sessão de posse foi realizada às 14h30 desta sexta-feira e durou pouco mais de uma hora. Estiveram presentes o deputado estadual Marcos Mansur (PSDB) e o atual secretariado municipal. Na ocasião, o vice-presidente do Legislativo, Antônio Celso Calegário Filho (PV), assumiu a Câmara.

“Nesse primeiro momento vamos avaliar as demandas e projetos para definir o que é realmente importante para Castelo. Vamos dar andamento no que for viável e prioritário, sempre deixando em primeiro lugar a saúde, o interior e a educação”, disse Fracaroli em discurso, destacando como pretende administrar o município.

O prefeito interino afirmou também que se vê preparado para o cargo. “Pelos processos que vinham acontecendo, já estava me preparando. Como tenho uma vida pública intensa, fui vereador por várias vezes, fui presidente da Câmara pela segunda vez e passei pela Secretaria de Interior e Agricultura, estou preparado pois gosto do município de Castelo e vou administrar junto com a população e com os vereadores”, disse Fracaroli à reportagem.

NOVAS ELEIÇÕES

negar recurso de Piassi em processo de suspensão dos direitos políticos por oito anos em processo de improbidade. A cidade vai passar por novas eleições em breve, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)por oito anos em processo de improbidade.

Ao todo, 29 mil eleitores voltarão às urnas este ano. Segundo o TRE a data para as eleições suplementares ainda não foi definida. O órgão publicará na próxima semana uma resolução com a definição sobre trâmites eleitorais de Castelo.

As próximas datas, pré-definidas pelo TSE, seriam 3 de novembro e 1º dezembro. A primeira, segundo o cartório leitoral de Castelo, coincidiria com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e utilizará escolas onde são grande parte das zonas eleitorais do município. Por isso, é mais provável que seja escolhida a segunda.

ENTENDA

O prefeito com diploma cassado, Luiz Carlos Piassi (MDB) foi condenado por improbidade administrativa. O processo transitou em julgado, ou seja, esgotou as chances de recursos, em 2013. Com o revés, ele não poderia disputar a eleição porque ficou com os direitos políticos suspensos. Mesmo assim, amparado por uma decisão liminar (provisória), conseguiu concorrer e venceu o pleito de 2016.

Mas essa liminar caiu logo, antes da chamada diplomação dos eleitos. É o ato por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente escolhidos pelo povo e estão aptos à posse. Piassi foi diplomado mesmo assim.

prefeito cassado afirmou que não vai recorrer da decisão. Após o julgamento do TSE, o