Prefeituras planejam R$ 1 bilhão em projetos na Grande Vitória

Prefeitura de Vitória: investimentos planejados são em diversas áreas Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

Os Orçamentos das prefeituras da Grande Vitória para 2019 trazem boas expectativas de investimentos para este ano. Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória preveem usar cerca de R$ 1 bilhão para obras. O valor é 67% maior do que os R$ 647,2 milhões que os mesmos municípios previram para o ano passado. É desse montante que sairão novas escolas, postos de saúde, pavimentação de ruas e outras obras de infraestrutura esperadas pelos munícipes.

O crescimento nas margens de investimentos, por si só, não é garantia de que os canteiros de obras serão abertos ou de que os acabamentos nas construções em andamento serão dados. É que a maior parte da verba para investimentos das prefeituras não é própria. Depende de repasses de repasses de terceiros, sobretudo dos governos estadual e federal. E, nas duas esferas, as gestões que estão iniciando os trabalhos representam descontinuidade dos respectivos governos anteriores. Portanto, a concretização dos repasses pode depender de novos critérios. Administrativos ou políticos.

Em Vila Velha, são previstos R$ 230,9 milhões em investimentos para este ano. O subsecretário de Planejamento e Projetos Estratégicos, Luiz Son, considera razoável a execução de 70% desse valor ao longo do ano.

Prefeitura de Vila Velha: aumentar vagas em escolas e pavimentação são prioridades Crédito: Divulgação

Ele ressalta que as prefeituras organizadas e com contas equilibradas saem na frente no gerenciamento dos recursos, mas reconhece que existe uma expectativa sobre como os governos que estão em pleno início vão se comportar.

“Todo mundo está apostando que o novo governo federal tem a postura de fazer o dever de casa, de reduzir custo e desenvolver a economia. E achamos que isso não afetaria tanto as questões das transferências de recursos. Agora, em termos de políticas setoriais, consequências de eventuais fusões de ministérios, se isso vai reduzir programas como de esporte e cultura, não dá para a gente saber”, frisou.

Prefeito de Cariacica, Juninho (PPS) tem dúvidas sobre o ano de 2019 ser melhor na concretização de investimentos do que foi 2018. No ano passado, dos R$ 199,2 milhões previstos, R$ 49 milhões foram realizados.

“Tenho dúvidas (se 2019 será melhor) porque é início de novos governos. Dependemos muito dos governos. Acreditamos que não será um ano fácil. Será ano de muita cautela”, afirmou.

Dos R$ 274 milhões que Juninho planeja investir, R$ 140 milhões virão de outros entes. “Os convênios e as transferências dependem dos outros entes, de relações políticas e até dos cronogramas. Temos emendas, do Estado e da União, que somos obrigados a prever, mas que não sabemos, por exemplo, se o Bolsonaro vai liberar. São de deputados e senadores que foram reeleitos e que não foram”, comentou.

Prefeitura de Cariacica quer mais creches e câmeras que reconhecem placas Crédito: Divulgação

Na Prefeitura de Vitória, segundo o secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, a ideia é usar todos os R$ 119,6 milhões previstos. Ele diz que a administração foi cautelosa ao elaborar o orçamento e que já conta com dinheiro em caixa.

“

Nossa expectativa é de execução dentro da normalidade e vamos dar atenção a isso, acompanhar diariamente para evitar sermos pegos de surpresa por qualquer coisa. Faremos o que for necessário e estiver ao nosso alcance para que os investimentos sejam feitos”, disse.

A maior previsão de investimentos na Grande Vitória é da Prefeitura da Serra. O perfeito Audifax Barcelos (Rede) estima R$ R$ 457,8 milhões. No entanto, também reconhece que parte das obras e serviços pretendidos pode não sair do papel, caso recursos previstos não sejam depositados pelos governos federal e estadual.

CONVÊNIOS

E aí ele entra na briga dos convênios firmados com o governo do Estado. Todos aqueles celebrados entre outubro e dezembro foram suspensos pela nova gestão estadual para reanálise. Audifax diz que essa suspensão, acompanhada por uma ordem para devolução do dinheiro, é preocupante.

“Quem fica prejudicado não é o Audifax, não é o Paulo Hartung e não é o Casagrande. É a população da Serra. Vou ter que atrasar obra. Corro o risco de ela ficar mais cara, de a empresa pedir reajuste. Estão entendendo a gravidade disso? Esses detalhes são sérios. Só atrapalham a população”, afirmou.

O prefeito pretende entregar a UPA de Castelândia em junho e o hospital infantil em dezembro. Ele conta com convênios para comprar os equipamentos das unidades, avaliados em cerca de R$ 30 milhões.

Prefeitura da Serra quer inaugurar UPA e hospital ainda neste ano Crédito: Guilherme Ferrari

GOVERNO REAGE

Audifax subiu o tom contra a suspensão dos convênios e o governo não reagiu com menos intensidade. O secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), avisa que o prefeito da Serra “não vai ganhar no grito” e que “não adianta usar outro tema para fazer palanque”.

O secretário diz que os convênios reclamados por Audifax representam apenas 10% do total de investimentos que o município planeja investir.

“Se ele vai investir mais de R$ 400 milhões, como 10% vão fazer esse prejuízo todo na vida dele? Você não ouviu de mim nem do governador que o convênio está cancelado. O convênio está suspenso para análise do plano de trabalho. Vamos refazer os convênios com calma, dando transparência ao uso desse recurso. Quero tranquilizar a população da Serra. Não vai haver nenhum prejuízo. Não haverá descumprimento, desde que o prefeito cumpra o decreto. O descumprimento do decreto (da suspensão e devolução do dinheiro) é que pode fazer o atraso. E só uma pessoa pode descumprir, o próprio prefeito”, afirmou Hoffmann.

O secretário também tranquilizou os prefeitos que contam com recursos do Estado para investir. “Arrisco dizer que Casagrande, sozinho, seja quem mais fez repasses para os municípios. É a nossa forma de governar. Sabemos que os gestores municipais estão na ponta, sofrendo agruras de um pacto federativo mal resolvido. Vamos trabalhar em parceria e não abrimos mão da aplicação correta de recursos”, disse.

AS OBRAS

Em Cariacica, a prefeitura quer fazer, por exemplo, o primeiro ginásio poliesportivo da cidade. Também pretende construir seis novas creches, além de reformar outras unidades de ensino geridas pelo município.

Os planos de Juninho também envolvem a construção, em 2019, de uma casa abrigo e um centro de convivência da terceira idade. Com o dinheiro pra os investimentos, ele também quer concluir a UPA de Flexal e reformar outras 14 unidades de saúde. Obras de drenagem e pavimentação devem beneficiar 300 ruas da cidade.

Pavimentação de ruas, sobretudo da região da Grande Terra Vermelha, é algo que está na lista de prioridades da gestão do prefeito Max Filho (PSDB), em Vila Velha. Obras para drenagem e asfaltamento devem consumir cerca de R$ 60 milhões do montante de investimentos previstos.

“A prioridade é implantação e reforma de unidade, com aumento do número de vagas na educação, tanto no infantil quanto no fundamental. É construir creches e escolas. No que se refere à infraestrutura, vamos trabalhar a requalificação urbana, que é drenagem e pavimentação, nas regiões com maior déficit”, disse o subsecretário de Planejamento, Luiz Son.

Na Serra, Audifax pretende iniciar a obra da rotatória do Dório Silva, a implantação da mão única na Norte Sul, as orlas de Bicanga e Carapebus e ampliar o Parque da Cidade. Também são previstas obras de pavimentação em 30 bairros e a entrega da arena Riviera, em Jaracaípe.

Na Capital, o secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, disse que todas as áreas da prefeitura têm investimentos previstos, dentro de um grande plano conjugado.

“A aplicação dos recursos vai acontecer em paralelo, em diversas áreas. Todas as secretarias têm alguma ação inserida no grande plano de investimentos”, disse.

AS OBRAS PREVISTAS

Vila Velha

Educação

O município considera prioridade a ampliação do número de vagas nas unidades escolares de níveis infantil e médio. Estão nos planos entregas de escolas e creches em Barramares, Alecrim, Gaivotas, São Torquato e Sítio Batalha.

Infraestrutura

O município também pretende requalificar a rede de drenagem e de ruas pavimentadas na cidade. Nessa área, a prefeitura pretende investir R$ 60 milhões e a região da Grande Terra Vermelha é o foco. Novas unidades de saúde também devem começar a sair do papel, como em Vila Batista e Divino Espírito Santo, além de um Centro de Referência de Atenção ao Idoso.

Serra

Projetos

A prefeitura pretende entregar o hospital infantil em dezembro. Antes, em junho, a UPA de Castelândia. Também estão nos planos prioritários do prefeito Audifax o início da obra na rotatória do Dório Silva, a da implantação da mão única na Norte Sul, além das obras de melhorias nas orlas dos balneários de Carapebus e Bicanga. O município também quer iniciar ou terminar a pavimentação de 30 bairros da cidade.

Cariacica

Pavimentação

A administração de Juninho quer obras de drenagem e pavimentação em cerca de 300 ruas em 2019. Também está prevista, com os investimentos orçados, intervenção na orla do município.

Projetos

São previstas seus novas creches, além de reformas nas existentes. O prefeito também quer fazer o primeiro ginásio poliesportivo da cidade. Na área de desenvolvimento da cidade e meio ambiente, está a conclusão do Parque O Cravo e a Rosa. Com relação à Defesa Social e Trânsito, o município planeja implementar sistema inteligente de sinalização semafórica e ampliar o videomonitoramento com leitura facial e de placas.

Vitória

Investimentos

De acordo com o secretário da Fazenda, Henrique Valentim, os recursos para investimentos foram colocados no Orçamento de maneira cautelosa. Apesar de Vitória ser a prefeitura da Grande Vitória com o menor volume previsto, o chefe da pasta defende que a prefeitura trabalha para executar tudo o que está orçado. “A aplicação vai acontecer em paralelo em diversas áreas. Todas as secretarias têm alguma ação inserida no grande plano de investimentos”, disse. Entre as ideias que deverão sair do papel ou serem concluídas, reformas e ampliação de escolas, construção de unidades habitacionais, recuperação de malha viária, ampliação de malha cicloviária de 33 quilômetros para 50 quilômetros e modernização do parque semafórico.