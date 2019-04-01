Home
>
Política
>
Prefeituras ignoram prazo para envio de prestação de contas ao TCES

Prefeituras ignoram prazo para envio de prestação de contas ao TCES

Gestores têm até as 23h59 para repassar dados ao Tribunal de Contas. Atraso pode fazer com que município sofra restrições, como impedimento para realizar convênios