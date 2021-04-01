Prefeituras da Grande Vitória têm ponto facultativo nesta quinta (01)

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou lei que estabeleceu um feriadão na Capital desde a última terça-feira (30). Nas outras cidades da Grande Vitória o movimento não foi seguido, mas, nesta quinta, os principais municípios da região – Vila Velha, Serra e Cariacica – decretaram ponto facultativo.
"Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas, subordinadas ao Poder Executivo Municipal, no dia 01 de abril de 2021 (quinta-feira), em razão das tradições culturais da Semana Santa, sem prejuízo da prestação de serviços considerados essenciais e emergenciais", registra decreto publicado em edição extra do diário oficial da Prefeitura de Vila Velha na quarta-feira (31).
Na Serra, também foi decretado o ponto facultativo, por meio de decreto publicado ainda na terça (30).
A Prefeitura de Cariacica decretou a folga, que não abrange os serviços essenciais, nesta quinta-feira em decreto publicado ainda no último dia 25.
"Art. 2º Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições públicas do Município no dia 1º de abril de 2021, exceto naquelas que prestam serviços essenciais", diz o texto.
FERIADÃO
O "feriadão" que começou em Vitória na terça-feira é formado pelo adiantamento de três feriados que ocorreriam ao longo do ano. Eles "emendam" com a Sexta-Feira da Paixão (02), que é feriado nacional, além do sábado e do domingo subsequentes.
A ideia, de acordo com a prefeitura, é aumentar o isolamento das pessoas para conter o avanço da Covid-19. Todos os municípios do Espírito Santo já estão em quarentena, decretada pelo governo do Estado, até domingo (04). Nesse período, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais não podem atender o público presencialmente.