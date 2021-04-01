Prefeituras da Grande Vitória têm ponto facultativo nesta quinta (01)

Prefeituras das principais cidades Grande Vitória decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão Crédito: Reprodução

"Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas, subordinadas ao Poder Executivo Municipal, no dia 01 de abril de 2021 (quinta-feira), em razão das tradições culturais da Semana Santa, sem prejuízo da prestação de serviços considerados essenciais e emergenciais", registra decreto publicado em edição extra do diário oficial da Prefeitura de Vila Velha na quarta-feira (31).

A Prefeitura de Cariacica decretou a folga, que não abrange os serviços essenciais, nesta quinta-feira em decreto publicado ainda no último dia 25.

"Art. 2º Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições públicas do Município no dia 1º de abril de 2021, exceto naquelas que prestam serviços essenciais", diz o texto.

FERIADÃO

O "feriadão" que começou em Vitória na terça-feira é formado pelo adiantamento de três feriados que ocorreriam ao longo do ano. Eles "emendam" com a Sexta-Feira da Paixão (02), que é feriado nacional, além do sábado e do domingo subsequentes.