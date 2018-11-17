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Prefeitura de Baixo Guandu decreta luto por morte de ex-prefeito

Elci Pereira foi prefeito do município entre os anos de 1989 e 1992 e posteriormente em 1997 a 2000

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 14:13
Elci Pereira foi prefeito de Baixo Guandu entre 1989 e 1992 e posteriormente de 1997 a 2000 Crédito: Divulgação/PMBG
A prefeitura de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito Elci Pereira (Cici), 69 anos, que esteve à frente do Executivo municipal por dois mandatos.
O decreto foi assinado na manhã deste sábado (17) pelo prefeito Neto Barros. Elci Pereira foi prefeito do município entre os anos de 1989 a 1992 e, posteriormente, entre 1997 e 2000.
De acordo com a assessoria da prefeitura, Cici, como todos o conheciam, faleceu às 5h30 deste sábado no hospital de Baixo Guandu.  Em 2016, o ex-prefeito teve um câncer diagnosticado e foi submetido a uma cirurgia e tratamento. Porém, a doença voltou a se manifestar este ano.
Elci Pereira voltou a fazer tratamento na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, e retornou a Baixo Guandu, mas no começo desta semana o estado de saúde se agravou e ele precisou ser internado no Hospital Dr. João dos Santos Neves, no município.
O velório foi realizado na Capela Mortuária. O enterro aconteceu as 17 horas no cemitério local.
 

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