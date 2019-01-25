Home
Prefeito não tem mais que pagar multa por compra de Corolla

Tribunal de Contas do Estado (TCES) manteve, no entanto, a obrigatoriedade de devolução de R$ 90,5 mil ao Fundo de Redução das Desigualdades Regionais, o que já foi feito