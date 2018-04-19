Prefeito e vice do RS 'vistoriam' obras em fotomontagem e viram meme

José (esquerda) e Valter (direita) 'vistoriam' obra Crédito: Reprodução | Facebook

Uma fotomontagem em que aparecem o prefeito da cidade gaúcha de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral (PMDB-RS), e seu vice-prefeito, Valter Slayfer (PDT-RS), viralizou e se tornou meme: para os internautas, os dois alteraram uma imagem para dizer que estiveram presentes em uma vistoria de obra na cidade.

A desconfiança começou quando o perfil oficial da prefeitura de Alvorada, que fica na grande Porto Alegre, divulgou uma postagem onde ambos os políticos apareciam em uma vistoria da obra de uma draga hidráulica em um arroio da região. Na série de imagens do local, uma delas mostra os dois, ao fundo e distantes, observando o funcionamento da máquina.

Diversos usuários, porém, desconfiaram da imagem e apontaram indícios de que se tratava de uma montagem para colocar ambos no local. Entre elas, a posição dos dois em relação à estrada e o contraste de suas cores em relação ao resto da foto. Houve até quem comparasse a foto ao uso de um Chroma Key, que serve de base para mudança de fundos em vídeos.

Após as reclamações, a Prefeitura apagou a postagem, que dizia que os políticos "aprovavam" o funcionamento da máquina. Ainda assim, as imagens viralizaram e renderam diversos memes nas redes sociais.