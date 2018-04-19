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"Vistoria"

Prefeito e vice do RS 'vistoriam' obras em fotomontagem e viram meme

Internautas desconfiaram da veracidade da foto e o chamaram de 'prefeito chroma key'; postagem foi apagada em rede social da prefeitura

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 18:34
José (esquerda) e Valter (direita) 'vistoriam' obra Crédito: Reprodução | Facebook
Uma fotomontagem em que aparecem o prefeito da cidade gaúcha de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral (PMDB-RS), e seu vice-prefeito, Valter Slayfer (PDT-RS), viralizou e se tornou meme: para os internautas, os dois alteraram uma imagem para dizer que estiveram presentes em uma vistoria de obra na cidade.
A desconfiança começou quando o perfil oficial da prefeitura de Alvorada, que fica na grande Porto Alegre, divulgou uma postagem onde ambos os políticos apareciam em uma vistoria da obra de uma draga hidráulica em um arroio da região. Na série de imagens do local, uma delas mostra os dois, ao fundo e distantes, observando o funcionamento da máquina.
Diversos usuários, porém, desconfiaram da imagem e apontaram indícios de que se tratava de uma montagem para colocar ambos no local. Entre elas, a posição dos dois em relação à estrada e o contraste de suas cores em relação ao resto da foto. Houve até quem comparasse a foto ao uso de um Chroma Key, que serve de base para mudança de fundos em vídeos.
Após as reclamações, a Prefeitura apagou a postagem, que dizia que os políticos "aprovavam" o funcionamento da máquina. Ainda assim, as imagens viralizaram e renderam diversos memes nas redes sociais.
Procurado pela imprensa, o prefeito não retornou às ligações da reportagem. A assessoria da prefeitura disse que ele não costuma atender a chamadas.

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