Pré-candidatos ao Senado miram os votos dos indecisos

Todos os seis pré-candidatos às duas vagas do Espírito Santo ao Senado afirmam que há espaço para ganhar votos até o dia da eleição. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Futura, 26,1% dos eleitores entrevistados - no cenário estimulado - não sabem em quem votar, não responderam ou ainda estão indecisos.