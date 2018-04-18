Pré-candidatos ao Senado miram os votos dos indecisos

Todos os seis pré-candidatos às duas vagas do Espírito Santo ao Senado afirmam que há espaço para ganhar votos até o dia da eleição. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Futura, 26,1% dos eleitores entrevistados - no cenário estimulado - não sabem em quem votar, não responderam ou ainda estão indecisos.
É este o público que os pré-candidatos querem conquistar. O Gazeta Online ouviu os pré-candidatos mencionados na pesquisa que, em suma, mostraram-se animados com o resultado do levantamento das intenções de voto nesta largada inicial.