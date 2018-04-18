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Pesquisa Futura

Pré-candidatos ao Senado miram os votos dos indecisos

Pré-candidatos ressaltaram que a corrida eleitoral está apenas no início, pregaram humildade e ressaltaram o número alto de indecisos apontado pela pesquisa

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 20:02
Pré-candidatos ao Senado comentaram pesquisa do Instituto Futura Crédito: Arquivo
Todos os seis pré-candidatos às duas vagas do Espírito Santo ao Senado afirmam que há espaço para ganhar votos até o dia da eleição. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Futura, 26,1% dos eleitores entrevistados  - no cenário estimulado - não sabem em quem votar, não responderam ou ainda estão indecisos.
É este o público que os pré-candidatos querem conquistar. O Gazeta Online ouviu os pré-candidatos mencionados na pesquisa que, em suma, mostraram-se animados com o resultado do levantamento das intenções de voto nesta largada inicial. 
 

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