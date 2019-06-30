Home
>
Política
>
PPS aposta em Gandini e Tayana como pré-candidatos a prefeito

PPS aposta em Gandini e Tayana como pré-candidatos a prefeito

Deputado é o nome do partido para a disputa em Vitória e empresária é cotada em Vila Velha. Na Grande Vitória, sigla não bateu o martelo sobre nomes para Cariacica e Serra