Home
>
Política
>
Porta-voz: Bolsonaro aceita analisar mudanças em decreto de armas

Porta-voz: Bolsonaro aceita analisar mudanças em decreto de armas

Nesta quinta-feira (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a medida tem inconstitucionalidades