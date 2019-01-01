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Precaução

Por segurança, Bolsonaro usa colete à prova de balas em cerimônia

Segundo relatos feitos à reportagem, o uso do artefato foi uma sugestão de sua própria equipe, diante de sua decisão de desfilar em carro aberto

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:39

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:39
Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Crédito: Agência Brasil/Divulgação
Como uma medida de precaução, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) usou um colete à prova de balas por baixo do terno usado na cerimônia de posse.
Segundo relatos feitos à reportagem, o uso do artefato foi uma sugestão de sua própria equipe, diante de sua decisão de desfilar em carro aberto. Nos últimos dias, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) vinha recomendando ao novo presidente que fizesse o desfile em carro fechado, para evitar um eventual ataque, mas ele não seguiu a orientação.
O Palácio do Planalto recebeu, inclusive, cartas de eleitores do novo presidente pedindo para que não permitissem que ele se expusesse durante o trajeto na Esplanada dos Ministérios. Por questão de segurança, atiradores de elite foram posicionados no trajeto do carro oficial.

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