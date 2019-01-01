Por causa do luto por Camata, hinos não são executados na Assembleia

As lanças das bandeiras do Brasil e do Espírito Santo foram sinalizadas com lenços pretos de crepe, simbolizando luto por Gerson Camata Crédito: Natalia Devens

Por conta do luto de sete dias devido à morte do ex-governador Gerson Camata (MDB), assassinado no último dia 26 de dezembro, na Praia do Canto, Vitória, não houve a execução dos hinos Nacional e do Espírito Santo na sessão solene de posse do governador Renato Casagrande (PSB), na tarde desta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa.

Banda da PM executa as honrarias com corneta, bumbo e tarol na Assembleia Legislativa Crédito: Maíra Mendonça

A Banda da Polícia Militar executou as honrarias sem música, apenas com corneteiro, bumbo e tarol.

Sob um decreto de luto, ritos formais são alterados para que fiquem compatíveis com o respeito e o lamento que a formalidade representa, como o hasteamento de bandeiras a meio mastro. Além disso, há restrições para execução de hinos, marchas ou canções pela banda militar. Por conta disso, as solenidades na Assembleia e no Palácio Anchieta serão, pela primeira vez, musicalmente diferentes.

Autoridades acompanham a posse de Casagrande na Assembleia Crédito: Carlos Alberto Silva

O luto também foi sinalizado por um lenço de crepe preto, atado às lanças das bandeiras do Estado e do Brasil, conforme prevê o decreto federal de 1972, que estabelece as regras para o período de luto.