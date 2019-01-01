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Posse de Casagrande

Por causa do luto por Camata, hinos não são executados na Assembleia

Banda da Polícia Militar apenas executou as honrarias com corneta, tarol e bumbo

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 16:55

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 jan 2019 às 16:55
As lanças das bandeiras do Brasil e do Espírito Santo foram sinalizadas com lenços pretos de crepe, simbolizando luto por Gerson Camata Crédito: Natalia Devens
Por conta do luto de sete dias devido à morte do ex-governador Gerson Camata (MDB), assassinado no último dia 26 de dezembro, na Praia do Canto, Vitória, não houve a execução dos hinos Nacional e do Espírito Santo na sessão solene de posse do governador Renato Casagrande (PSB), na tarde desta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa.
Banda da PM executa as honrarias com corneta, bumbo e tarol na Assembleia Legislativa Crédito: Maíra Mendonça
A Banda da Polícia Militar executou as honrarias sem música, apenas com corneteiro, bumbo e tarol.
Sob um decreto de luto, ritos formais são alterados para que fiquem compatíveis com o respeito e o lamento que a formalidade representa, como o hasteamento de bandeiras a meio mastro. Além disso, há restrições para execução de hinos, marchas ou canções pela banda militar. Por conta disso, as solenidades na Assembleia e no Palácio Anchieta serão, pela primeira vez, musicalmente diferentes.
Autoridades acompanham a posse de Casagrande na Assembleia Crédito: Carlos Alberto Silva
O luto também foi sinalizado por um lenço de crepe preto, atado às lanças das bandeiras do Estado e do Brasil, conforme prevê o decreto federal de 1972, que estabelece as regras para o período de luto.
As 14h52, o Renato Casagrande foi empossado oficialmente pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB).

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