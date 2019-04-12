Home
Políticos do ES têm R$ 134,2 mil em dívidas com a União

O governador Renato Casagrande tem débito de R$ 2,5 mil, referente a taxa de marinha. O maior valor é devido pelo deputado Carlos Von, por multa eleitoral: R$ 50,9 mil