Home
>
Política
>
Policiais civis pressionam o governo Casagrande

Policiais civis pressionam o governo Casagrande

Nesta segunda-feira (08), no plenário da Assembleia Legislativa, eles ganharam espaço para listar uma série de queixas contra a administração do governador Renato Casagrande (PSB). Reclamaram, entre outras coisas, dos salários e de falta de diálogo