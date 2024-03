Falha de segurança

Polícia Legislativa investiga entrada de Marcos do Val com facas no Senado

Senador usou duas facas de fibra de carbono para golpear uma laranja e um frasco de álcool em gel durante reunião da Comissão de Segurança Pública

Marcos do Val usa faca para perfurar frasco de álcool em gel em comissão do Senado. (Geraldo Magela / Agência Senado)

João Barbosa Repórter / [email protected]

A Polícia Legislativa abriu investigação sobre a entrada do senador capixaba Marcos do Val (Podemos) com duas facas no Senado Federal. O fato ocorreu no último dia 27 de fevereiro, durante uma reunião sigilosa da Comissão de Segurança Pública (CSP) da Casa.

Na ocasião, apesar de ser isento dos procedimentos de inspeção, o parlamentar passou pelo pórtico detector de metais e teve sua pasta inspecionada pelo aparelho de raio x, que não identificou as armas brancas, conforme confirmou o próprio Senado, por meio de nota.

Já dentro do Senado, durante reunião da Comissão de Segurança Pública, Do Val sacou as facas e desferiu golpes contra uma laranja e um frasco plástico de álcool em gel. Ao ser questionado por jornalistas ao fim da reunião a respeito da atitude, o senador alegou que queria testar a capacidade dos sistemas de segurança da Casa e chamar a atenção para “equipamentos que precisam ter uma atualização da tecnologia”.

À reportagem de A Gazeta, o Senado Federal informou que “imediatamente procedeu à apuração dos fatos, não só com o intuito de esclarecer o ocorrido, mas também pela busca contínua do aperfeiçoamento dos seus procedimentos de segurança”.

“No entanto, em decorrência do artigo 23 da Lei 12.527/2011, que estabelece que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cujo acesso ou divulgação possa pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, as informações acerca da apuração do fato são classificadas. Dessa forma, não é possível fornecer mais detalhes sobre uma apuração em curso”, divulgou o Senado, informando que a investigação sobre o fato corre em sigilo.

O que diz o senador?

Procurado pela reportagem, o senador Marcos do Val disse que levou para a sessão secreta da Comissão de Segurança Pública do Senado, que debatia a segurança nos presídios, duas armas brancas de fibra de carbono. O objetivo, segundo ele explicou por meio de nota, era "demonstrar e alertar os senadores e autoridades presentes sobre a imediata adoção de mecanismos de segurança que possam conter a entrada em presídios de artefatos que facilitem fugas em massa".

“Com isso, levantou-se também a questão quanto à segurança do Congresso Nacional. Após o ocorrido e finalizando a sessão secreta, o senador procurou o diretor da Polícia Legislativa do Senado, para juntos começarem a estudar uma forma de aperfeiçoar os procedimentos de segurança da casa. Vale frisar que não existe uma investigação para apurar a ação do senador, mas pela busca contínua do aperfeiçoamento no controle de acesso ao Senado”, divulgou Do Val, por meio de nota.

Correção Este texto foi alterado para deixar claro que a Polícia Legislativa está apurando a entrada de Marcos do Val com duas facas no Senado, e não investigando o senador.

