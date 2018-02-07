Polícia Federal devolve passaporte do ex-presidente Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A Polícia Federal devolveu nesta terça-feira (6), o passaporte do ex-presidente Lula, apreendido por decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Zelotes. A restituição do documento se dá em cumprimento de decisão do juiz federal Bruno Apolinário, convocado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgar recurso da defesa. O diretor-geral da PF, Fernando Segovia, também foi intimado a retirar o petista do sistema de procurados e impedidos.

Ao confiscar o passaporte do ex-presidente Lula, o juiz federal da 10ª Vara de Brasília, Ricardo Soares Leite, afirmou ver real e iminente probabilidade da prisão do petista. O magistrado acatou pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal que justificava a medida por ver possível fuga do País do ex-presidente, notadamente para países sem acordo de extradição com o Brasil.