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Polícia Federal devolve passaporte do ex-presidente Lula

O diretor-geral da PF, Fernando Segovia, foi intimado a também retirar o ex-presidente do sistema de procurados e impedidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:48

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:48

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A Polícia Federal devolveu nesta terça-feira (6), o passaporte do ex-presidente Lula, apreendido por decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Zelotes. A restituição do documento se dá em cumprimento de decisão do juiz federal Bruno Apolinário, convocado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgar recurso da defesa. O diretor-geral da PF, Fernando Segovia, também foi intimado a retirar o petista do sistema de procurados e impedidos.
Ao confiscar o passaporte do ex-presidente Lula, o juiz federal da 10ª Vara de Brasília, Ricardo Soares Leite, afirmou ver real e iminente probabilidade da prisão do petista. O magistrado acatou pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal que justificava a medida por ver possível fuga do País do ex-presidente, notadamente para países sem acordo de extradição com o Brasil.
A decisão de apreender o passaporte de Lula foi tomada no âmbito da Operação Zelotes, que apura tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra dos caças suecos Gripen e na prorrogação de uma medida provisória.

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