PMDB perde Erick Musso e Zezito Maio

Erick Musso Crédito: Ales | Divulgação

O PMDB perde, nesta quarta-feira (04), mais dois de seus membros: o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e o subsecretário estadual da Pesca, Zezito Maio.

Musso vai anunciar nesta tarde sua filiação ao PRB. Zezito assinou nesta quarta sua filiação ao Podemos. Os dois são grandes aliados do governador Paulo Hartung (PMDB). E os dois partidos que os abrigarão estão entre os que apoiam Hartung.

Ex-vereador de Vitória, Zezito é pré-candidato a deputado estadual. Ele não gostou do tratamento que recebeu do PMDB em 2016, quando não conseguiu a reeleição à Câmara da Capital.

"Na eleição municipal, o PMDB não me deu a resposta que eu esperava. Onde mais me sentirei confortável será no Podemos", disse.

Apesar de abandonar o partido do governador, Zezito ressalta que está indo para o Podemos "com o aval" de Paulo Hartung (PMDB).

No Podemos, ele acredita que terá melhores condições para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele vai se afastar da função de subsecretário na próxima sexta-feira (06).