PMDB ou MDB? Até lideranças estão confusas com a alteração

Ao discursar na convenção que marcou a mudança do nome do PMDB para MDB, em dezembro, o presidente nacional do partido, senador Romero Jucá (RR) - réu por corrupção e lavagem de dinheiro -, anunciava que a agremiação seguiria no rumo da mudança que nos transformará novamente em um grande e novo movimento, em referência ao importante partido definido, entre 1965 e 1980, como Movimento Democrático Brasileiro. Quatro meses depois, faltam evidências dessa transformação e o nome não pegou nem entre os membros do partido.

Na Câmara dos Deputados, até ontem, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), perguntava como votam os deputados do PMDB?. O painel eletrônico ainda usa a sigla que define o partido desde 1980, da mesma forma como está no site oficial da agremiação. E membros da bancada capixaba atestam: até a bancada peemedebista chama a legenda de PMDB nas conversas formais ou informais.

Na Assembleia Legislativa, a sigla que aparece no painel eletrônico do plenário foi atualizada para MDB. Mas, na hora de se referir à legenda, a própria bancada tropeça.

Estou igual a vocês. Às vezes começo falando PMDB, percebo e falo MDB depois, afirmou a deputada Luzia Toledo. Ela admite que foi uma mudança estética e que pouco importa para o eleitor. O povo não vai nem tomar conhecimento de sigla. Vai procurar gente séria, com compromisso com o dinheiro público.

O deputado José Esmeraldo critica a iniciativa do partido. A sigla representa muito pouco. O que representa são os participantes. Esse negócio de PMDB e MDB não importa. O que precisa mudar não são as letras, são os políticos, os corruptos. Muitos, inclusive, do PMDB, disse.

Outro membro da bancada, Hércules Silveira pensa diferente. Diz que sempre faz referência ao MDB, pois foi a essas ideias que se filiou. Tenho saudade de um MDB limpo, não comprometido, como alguns dos políticos de Brasília, criticou.

O plenário da Câmara está desatualizado porque a Justiça Eleitoral ainda não homologou o pedido de mudança de nome.

ADAPTAÇÃO

Presidente do PMDB no Estado e líder da maioria na Câmara, o deputado federal Lelo Coimbra avalia que a adesão à sigla MDB demanda um período de transição. Vai pegar, com certeza. Vamos trabalhar as coisas feitas por este governo, como a queda da inflação e dos juros. A marca na economia é a mais forte, comentou.

Lelo acredita que os novos materiais de campanha do partido, sem o P, agilizarão a adaptação. Hoje, são usados bandeiras e símbolos com a marca antiga.

ANÁLISE

Malco Braga Camargos | Cientista político e professor da PUC-MG