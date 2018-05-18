Planalto tenta localizar presentes dados a Lula e Dilma

Objetos encontrados no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Crédito: Reprodução

Depois de um longo processo de catalogação de milhares de objetos que integram o patrimônio presidencial, o Palácio do Planalto abriu há dez dias uma investigação para identificar o paradeiro de mais de 700 itens registrados no acervo da Presidência da República que teriam desaparecido durante os governos dos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Desde o início da semana passada, um grupo de servidores do Planalto vem vasculhando centenas de caixas guardadas no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo com os bens pessoais de Lula para localizar cerca de 568 objetos desaparecidos. Desse total, os servidores já encontraram 390 peças que serão reintegradas ao patrimônio presidencial.