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Caça ao tesouro

Planalto tenta localizar presentes dados a Lula e Dilma

Investigação busca identificar o paradeiro de 712 itens registrados no acervo da Presidência da República que teriam desaparecido

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 13:29
Objetos encontrados no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Crédito: Reprodução
Depois de um longo processo de catalogação de milhares de objetos que integram o patrimônio presidencial, o Palácio do Planalto abriu há dez dias uma investigação para identificar o paradeiro de mais de 700 itens registrados no acervo da Presidência da República que teriam desaparecido durante os governos dos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
Desde o início da semana passada, um grupo de servidores do Planalto vem vasculhando centenas de caixas guardadas no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo com os bens pessoais de Lula para localizar cerca de 568 objetos desaparecidos. Desse total, os servidores já encontraram 390 peças que serão reintegradas ao patrimônio presidencial.
As buscas foram determinadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2016, a partir de uma lista de presentes recebidos pelos ex-presidentes em eventos oficiais durante seus mandatos.

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