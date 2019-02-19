Home
>
Política
>
PF prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

PF prende Paulo Preto e faz buscas em endereço de Aloysio Nunes

Investigação aponta que operador movimentou R$ 130 milhões em contas na Suíça e teria emitido cartão de crédito em favor do ex-senador Aloysio Nunes