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Inquérito dos Portos

PF prende coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer

Operação Skala também teve como alvos José Yunes, ex-assessor de Temer, e o ex-ministro Wagner Rossi

Publicado em 29 de Março de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 11:54
João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de Temer Crédito: Reprodução/TV Globo
A Polícia Federal prendeu temporariamente nesta quinta-feira (29) João Batista Lima Filho, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e amigo do presidente Michel Temer. Ele é um dos alvos da Operação Skala, que também prendeu o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor de Temer, o ex-ministro Wagner Rossi (PMDB-SP) e o empresário empresário Antonio Celso Grecco, sócio da empresa Rodrimar. As prisões foram autorizadas pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República.
Com as prisões, os principais personagens investigados por suspeita de corrupção no Porto de Santos, área historicamente de influência de Temer, ficaram detidos durante o feriado de Páscoa. Todos eles foram citados nas delações premiadas de executivos da JBS.
> PF prende José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer
No começo do mês, Barroso já havia determinado a quebra dos sigilos bancários de Temer, Yunes, coronel Lima e de Grecco. Além dos dois, também foram alvo da medida o ex-assessor especial da Presidência Rodrigo Rocha Loures, flagrado com uma mala de dinheiro dada pelo grupo J&F. A decisão também quebrou os sigilios do coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer, de Antônio Celso Grecco e de Ricardo Mesquita, diretor do grupo Rodrimar.
 

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