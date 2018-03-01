PF mantém prioridade da Lava Jato, diz ministro da Segurança

Brasília - O ministro da Defesa, Raul Jungmann, em coletiva de imprensa, detalha operações em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, fase Rio de Janeiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira, 28, que, mesmo com a transferência da Polícia Federal para a pasta recém-criada, a prioridade da instituição continuará a ser o combate à corrupção e a Operação Lava Jato. Em entrevista para apresentar seu plano no novo cargo, Jungmann disse que pretende destinar mais 20 delegados à área de combate à corrupção.

A Lava Jato terá todo nosso apoio. E, no âmbito da Polícia Federal, a operação continuará sendo prioridade. E é importante que assim seja pela importância dela em termos de resultado, afirmou o ministro.

Na PF, havia o temor de que a saída da instituição do Ministério da Justiça poderia também resultar numa mudança de foco, o que foi negado por Jungmann. A orientação dada ao novo diretor-geral da PF é combater o crime e a corrupção, afirmou Jungmann em relação a Rogério Galloro, anunciado nesta terça-feira, 27, como substituto de Fernando Segovia no comando da corporação.

As declarações de Jungmann também tiveram como objetivo afastar desconfianças sobre influência política na PF surgidas na gestão de Segovia. A atuação do agora ex-diretor criou embaraços ao governo, como no episódio em que adiantou um possível arquivamento do inquérito que investiga o presidente Michel Temer e a edição do chamado Decreto dos Portos.

A avaliação no Planalto era de que, ao desacreditar investigações que envolvem o presidente, Segovia acabou por criar um efeito bumerangue, aumentando o desgaste de Temer.

Ao falar sobre a mudança na PF, Jungmann disse que não faria qualquer julgamento sobre a gestão do ex-diretor e classificou a escolha de Galloro como resultado de sua relação pessoal com ele. Conheço Galloro há bastante tempo. Foi companheiro quando fizemos eventos internacionais, estivemos juntos em quase todos os países da região, na Olimpíada passamos quase 60 dias juntos, disse.

Ajustamento

Em entrevista à rádio Jovem Pan, Temer também falou nesta quarta sobre a troca na PF e disse que a escolha de Galloro para a direção do órgão foi meramente profissional. Segundo ele, não houve qualquer motivação política na troca, que foi ajustada pelo ministro da Segurança Pública.

Não houve exatamente uma dispensa, houve um ajustamento, de modo que o Segovia vai acabar indo para Roma (mais informações nesta página). Foi uma coisa ajustada pelo novo ministro, que deve ter realmente a sua equipe, disse Temer, confirmando que deu aval para a saída do delegado. Ele fez um trabalho muito correto e adequado.

Segundo Jungmann, o governo já autorizou a abertura de concursos para reforçar os quadros da Polícia Federal e vai destinar mais 20 delegados para a área de corrupção.

Sobre a necessidade e urgência de reforçar recursos humanos, especialmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, estamos autorizados a fazer concursos, com 500 novos agentes para a Polícia Federal e 500 novos agentes na Polícia Rodoviária Federal, disse. São ações emergenciais e que serão sequenciadas continuamente, afirmou. Segundo ele, metas nacionais serão definidas nos próximos meses.

Delegados ouvidos pelo Estado disseram acreditar que a defasagem no número de policiais na corporação impede que o combate à corrupção tenha a mesma prioridade que outras áreas, como o policiamento de fronteiras, também anunciado pelo novo ministro como um dos focos do trabalho.O combate à corrupção e à criminalidade não são excludentes. São prioridades, ambos são essenciais para a garantia e a manutenção da ordem, afirmou Jungmann.

Após ser demitido, Segovia será adido especial em Roma

Demitido na terça do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia atuará como adido especial na Itália. A nomeação será publicada nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União. O destino de Segovia segue o que ocorreu com Paulo Lacerda, que dirigiu a PF no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e teve passagem pela direção da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ele exerceu a função em Portugal.