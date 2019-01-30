Home
PF alega não ter condições de levar Lula a velório de irmão em SP

Delegado alegou falta de viabilidade de helicópteros do órgão, deslocados para Brumadinho, e afirmou que Lula não chegaria a tempo da cerimônia